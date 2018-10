Frankfurt droht Ausfall von Außenverteidiger da Costa

Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Pokalsieger Eintracht Frankfurt muss einen Ausfall seines Außenverteidigers Danny da Costa befürchten. Beim 2:0-Heimsieg der Eintracht im Europa-League-Spiel gegen Apollon Limassol war der 25-Jährige von Trainer Adi Hütter ausgewechselt worden. «Danny hat leider einen Stich gespürt muskulär. Das hört sich nicht so gut an. Deshalb habe ich ihn sofort vom Platz genommen», sagte Hütter. Ob ein Einsatz beim Gastspiel beim 1. FC Nürnberg am Sonntag möglich ist, blieb zunächst offen.