Frankfurt erwartet Zehntausende zu Bahnhofsviertelnacht

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zehntausende Besucher werden auch in diesem Jahr zur Frankfurter Bahnhofsviertelnacht erwartet. An diesem Donnerstag (16. August) präsentieren sich dabei Clubs, Restaurants, Kneipen, Künstler und Vereine des schillernden Stadtteils. Erstmals sei auch die Frankfurter Oper als Nachbarin des Viertels gewonnen worden, sagte Tarkan Akman, Leiter des Amtes für Kommunikation und Stadtmarketing, am Montag. Opernsänger werden auf der Kaiserstraße Proben ihrer Kunst geben, unter anderem vom Balkon eines Restaurants aus.