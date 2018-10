Frankfurt feiert 50 Jahre U-Bahn mit Originalwagen von 1968

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mit einem Videorückblick und einer Lichtshow hat die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) am Donnerstag das 50-jährige Bestehen der U-Bahn gefeiert. Angeboten wurde auch eine exklusive Fahrt mit dem Originalwagen von 1968, auf genau derselben Strecke wie damals: von der Station Hauptwache in Richtung Nordwestzentrum. Am 4. Oktober 1968 hatte die feierliche erste U-Bahn-Fahrt in Frankfurt stattgefunden, als Gast mit an Bord war der aus Hessen stammende damalige Bundesverkehrsminister Georg Leber.