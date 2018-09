Frankfurt freut sich auf Fußball-EM 2024

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Frankfurt freut sich auf die Fußball-EM 2024. Der Europa-Verband UEFA hat die Endrunde in sechs Jahren am Donnerstag an Deutschland vergeben. «Das ist eine unglaubliche Freude», kommentierte Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann den Zuschlag für die deutsche Bewerbung im Duell mit der Türkei.