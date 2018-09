Frankfurt geht gegen Sportanbieter in öffentlichen Parks vor

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Stadt Frankfurt will gegen Geschäftsleute vorgehen, die in öffentlichen Parks gegen Bezahlung Sportkurse anbieten. Sie reagiert damit unter anderem auf Beschwerden von Anwohnern, die sich durch Lärm und Müll belästigt fühlten. Wie das zuständige Grünflächenamt am Mittwoch in Frankfurt mitteilte, wurden bereits vier Anbieter angeschrieben. Entsprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren wurden nach Angaben von Behördenleiter Stephan Heldmann bislang jedoch noch nicht eingeleitet.