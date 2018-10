Frankfurt gelingt im Basketball-Eurocup Coup in Litauen

Die Frankfurter präsentierten sich in Litauen defensivstark. Zudem hatten sie in Murphy den überragenden Mann in ihren Reihen. 18 Punkte erzielte der US-Amerikaner bereits vor der Halbzeitpause. Die Frankfurter setzten sich im dritten Viertel erstmals ab und führten mit acht Punkten (58:50). Die Skyliners gaben den Vorsprung auch im Schlussabschnitt nicht mehr aus der Hand. Neben Murphy punkteten auch Jason Clark (14) und Trae Bell-Haynes (11) zweistellig.

Am Sonntag ist die BG Göttingen in der Bundesliga zu Gast in Frankfurt.