Frankfurt hat wieder eine Kunstmesse

«Junge Kunst zu moderaten Preisen» - mit dieser Kombination möchte die Messe neue Zielgruppen ansprechen. Rund 75 Aussteller aus 14 Ländern nehmen teil, wie die Veranstalter berichten. Etwa 20 Prozent der Aussteller kommen aus Hessen.

Die Messe Frankfurt strich Kunst 2007 aus ihrem Portfolio: Die «Art Frankfurt» und ihr Nachfolger, die «fine art fair frankfurt» hatten zu wenig Teilnehmer und zu wenig Besucher. Danach versuchten andere Anbieter die Lücke zu füllen, zum Beispiel eine «Kunstmesse Frankfurt», die auch Historisches anbot.

Zum Auftakt bekommt die neuen Messe Besuch von Kunstminister Boris Rhein (CDU), der sich am Donnerstag bei einem Messerundgang informiert. «Durch die beeindruckende Vielfalt an Museen und Galerien sowie die renommierte Städelschule für Bildende Künste hat sich Frankfurt zurecht den Ruf als Kunststadt erworben», teilte Rhein vorab mit. In einer Region mit so großem Kunstinteresse könne die «Discovery Art Fair» einen neuen Impuls setzen.