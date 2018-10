Frankfurt hofft auf Abraham: ohne Torro in Hoffenheim

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter schließt die Rückkehr von Kapitän David Abraham in die Startelf beim Fußball-Bundesligaspiel am Sonntag (15.30 Uhr/Sky bei 1899 Hoffenheim nicht aus. «Es ist nicht ausgeschlossen», sagte er am Freitag. Der Innenverteidiger konnte wegen einer Adduktorenverletzung im Europa-Legaue-Spiel am Donnerstag gegen Lazio Rom (4:1) nicht eingesetzt werden. In der Partie gegen die Italiener habe es keine weiteren «großartigen Verletzungen» gegeben.