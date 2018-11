Frankfurt holt sich EL-Gruppensieg: 4:0 gegen Marseille

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurt hat sich in der Europa League vorzeitig den Gruppensieg geholt. Der Bundesliga-Dritte kam am Donnerstag zu einem beeindruckenden 4:0 (2:0) gegen Vorjahresfinalist Olympique Marseille und ist nach dem fünften Sieg im fünften Spiel nicht mehr von der Tabellenspitze der Gruppe H zu verdrängen. Vor 47 000 Zuschauern in der ausverkauften Frankfurter Fußball-Arena traf Luka Jovic zweimal (1. und 67.). Außerdem leistete sich OM durch Luiz Gustavo (17. Minute) und Bouna Sarr (62.) zwei peinliche Eigentore.