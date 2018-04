Frankfurt kritisiert Bayern wegen Kovac-Wechsels

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurt ist sehr verärgert über die Vorgehensweise von Bayern München bei der Veröffentlichung der Verpflichtung von Niko Kovac als Trainer. «Wir haben viele wichtige Spiele in den nächsten Wochen und wir haben uns zuletzt sehr viel erarbeitet», sagte Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic am Freitag. «Deshalb ist dieser Zeitpunkt für uns kein glücklicher. Dass Informationen so durchsickern, ist sehr ärgerlich, sehr unprofessionell und sehr respektlos.» Das seien Dinge, die er «so unter Kollegen in der Bundesliga noch nicht erlebt habe».