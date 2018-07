Frankfurt leiht Liverpools Allan Souza für ein Jahr aus

Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Fußball-Pokalsieger Eintracht Frankfurt leiht Allan Souza für ein Jahr vom FC Liverpool aus. Dies teilten die Hessen am Mittwoch mit. Der 21-jährige Brasilianer war bei der Eintracht bereits als Gastspieler im Trainingslager in den USA dabei und wird nun in der kommenden Bundesliga-Saison für die SGE spielen.