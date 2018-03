Frankfurt mit Chemiefirmen über betriebsnahe Bebauung einig

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Frankfurt hat sich mit den chemisch-pharmazeutischen Unternehmen der Stadt über Möglichkeiten des Bauens nahe der drei großen Industrieparks geeinigt. Die Stadt wird in 500 Metern Abstand - gemessen von den Zäunen der großen Parks in Höchst, Griesheim und Fechenheim - auf Wohngebiete oder Schulen verzichten. In einem Abstand von 500 bis rund 1000 Metern kann Hessens Metropole jedoch Wohnungen bauen, ohne Klagen der Unternehmen befürchten zu müssen.