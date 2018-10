Frankfurt mit klarem Heimsieg im Basketball-Eurocup

Die Skyliners starteten furios ins Spiel. Im ersten Viertel trafen die Frankfurter acht Dreier und führten nach den ersten zehn Minuten mit 36:19. Zur Halbzeit lagen die Hessen bereits mit 24 Punkten in Führung. Die Partie war frühzeitig entschieden. Topscorer Brady Heslip erzielte all seine 18 Zähler vor der Pause. Auch Jonas Wohlfarth-Bottermann zeigte mit 16 Punkten und drei Blocks eine starke Leistung.

Am Samstag müssen die Skyliners in der BBL nach Oldenburg. Ebenfalls auswärts bei UNICS Kasan geht es am 31. Oktober im Eurocup weiter.