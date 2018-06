Frankfurt muss am 18. August im DFB-Pokal nach Ulm

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Titelverteidiger Eintracht Frankfurt muss in der ersten Runde des DFB-Pokals am Samstag, 18. August (15.30 Uhr) beim SSV Ulm 1846 antreten. Dies gab der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstag nach der zeitgenauen Ansetzung der Paarungen bekannt. Bereits einen Tag vorher erwartet Drittligist SV Wehen Wiesbaden den FC St. Pauli und Zweitliga-Club Darmstadt 98 gastiert ebenfalls zum Freitagabendspiel (beide 20.45 Uhr) beim 1. FC Magdeburg. Hessenpokalsieger TSV Steinbach empfängt am 19. August den Bundesligisten FC Augsburg (15.30 Uhr).