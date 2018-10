Frankfurt muss um Einsatz von Trapp bangen

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter hat den Einsatz von WM-Teilnehmer Kevin Trapp in der Europa League offen gelassen. «Da haben wir noch 30 Stunden Zeit, um uns zu entscheiden, wer dann schlussendlich im Tor stehen wird», sagte Hütter am Mittwoch in Frankfurt. Der deutsche Pokalsieger trifft am Donnerstag (21.00 Uhr/DAZN und Nitro) auf Apollon Limassol aus Zypern. Trapp war zuletzt beim 7:1-Sieg gegen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf wegen muskulärer Probleme ausgewechselt worden. Auch den Einsatz von Mittelfeldmann Lucas Torro, der mit Schienbeinproblemen zu kämpfen hat, ließ Hütter offen.