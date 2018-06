Frankfurt nutzt Sommerferien für Arbeiten im Straßenbau

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Stadt Frankfurt nutzt die sechswöchigen Sommerferien, um Straßen frische Asphaltschichten zu verpassen oder Pflastersteine auszutauschen. An rund 40 Stellen werde im Frankfurter Stadtgebiet in den Ferien zusätzlich zu ohnehin laufenden Großprojekten gebaut, teilte das Amt für Straßenbau und Erschließung mit. «Es bietet sich an, diese Zeit zu nutzen, um an vielen Stellen gleichzeitig zu bauen. So werden die Menschen außerhalb der Sommerzeit weniger beeinträchtigt», erklärte Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD) demnach. Außerhalb der Ferien pendeln täglich zusätzlich tausende Menschen mit dem Auto in die Mainmetropole.