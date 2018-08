Frankfurt prüft nach Klage die Zahl der Taxi-Konzessionen

Die Zahl der Taxi-Zulassungen wurde beim letzten Gutachten im Jahr 2007 auf 1712 festgelegt. Das Ordnungsamt bestätigte, dass auf einer Warteliste 1500 Bewerber stehen. Keinen Kommentar wollte der Sprecher zu dem Gerücht abgeben, dass unter der Hand bis zu 110 000 Euro für die Weitergabe einer Konzession gezahlt worden seien. Die im April erhobenen Korruptionsvorwürfe gegen Mitarbeiter der Ordnungsbehörden seien von der städtischen Revision überprüft worden, deren Bericht ebenfalls noch ausstehe. Bisher seien aber keine straf- oder dienstrechtlichen Verfahren gegen einzelne Mitarbeiter bekannt.

Frankfurt hat nach Berlin die zweithöchste Taxidichte in Deutschland, wenn man auf die Einwohnerzahl schaut. Auf 100 000 Bürger kommen in Hessens größter Stadt rund 230 Taxis. Allerdings sorgen Flughafen und Messe für außergewöhnlich hohen Besucherverkehr. Nach Einschätzung der Taxi-Vereinigung Frankfurt gibt es in der Stadt eher 400 Konzessionen zu viel, freiwillig an die Stadt zurückgegeben werden sie allerdings auch nicht.

Die steigende Einwohnerzahl Frankfurts müsse nicht zwingend zu einem höheren Taxibedarf führen, sagte der Sprecher des Ordnungsamtes über das anstehende Gutachten. Unter anderem müsse auch der gerade in den Nachtstunden ausgebaute Nahverkehr berücksichtigt werden.