Frankfurt setzt Feier zur «neuen» Altstadt fort

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Stadt Frankfurt hat ihre Feierlichkeiten zur Eröffnung der wieder aufgebauten Altstadt fortgesetzt. Geplant waren am Samstag unter anderem Musik- und Theateraufführungen auf dem Römerberg und am benachbarten Mainufer. Dort wurde bereits am Vorabend friedlich gefeiert, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Wie viele Besucher kamen, konnte die Behörde zunächst nicht einschätzen. Die Organisatoren rechneten früheren Angaben zufolge mit insgesamt mehreren Hunderttausend Menschen.