Frankfurt siegt weiter: 2:0 gegen Limassol

Frankfurt/Main (dpa) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat in der Europa League einen weiteren großen Schritt Richtung K.o.-Runde gemacht. Das Team von Trainer Adi Hütter setzte sich am späten Donnerstagabend souverän 2:0 (2:0) gegen Apollon Limassol aus Zypern durch und führt die Tabelle der Gruppe H mit der optimalen Ausbeute von neun Punkten nach drei Spielen an.