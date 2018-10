Frankfurt sieht Doku-Potenzial: Nitro-Serie «ein Probelauf»

Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Fußball-Pokalsieger Eintracht Frankfurt kann sich vorstellen, den Verein und seine Spiele künftig noch stärker in Dokumentationen zu präsentieren. Dies sagte Vorstandsmitglied Axel Hellmann am Montag vor Journalisten in Frankfurt. Derzeit dreht der Spartensender Nitro eine siebenteilige Doku über die Europa-League-Spiele der Hessen, die entweder parallel oder im Vorlauf zu den Partien donnerstags ausgestrahlt werden.