Frankfurt soll Hessens erste «Gigabit-City» werden

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Flächendeckendes Internet in Gigabit-Geschwindigkeit soll Frankfurt zur ersten «Gigabit-City» Hessens machen. Im Oktober erhalten rund 380 000 Frankfurter Haushalte sowie Unternehmen Zugang zu diesen Geschwindigkeiten, kündigte Kabelnetzbetreiber Unitymedia am Mittwoch auf dem hessischen «Breitbandgipfel» in Frankfurt an.