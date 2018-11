Frankfurt steht nach Sieg gegen Limassol in der K.o.-Phase

Nikosia (dpa) - Eintracht Frankfurt steht in der Runde der letzten 32 Teams der Europa League. Der DFB-Pokalsieger setzte sich am Donnerstagabend 3:2 (1:0) bei Apollon Limassol durch und hat nun nach vier Partien die optimale Ausbeute von zwölf Punkten. Luka Jovic brachte die Hessen in der 17. Minute in Führung. Nach der Pause legten Sébastien Haller (55.) und Mijat Gacinovic (58.) nach, Emilio Zelaya verkürzte mit einem Doppelpack (71. und Foulelfmeter/90. +4). Marc Stendera musste mit Gelb-Rot (81.) vom Platz. So können sich Frankfurts reisefreudige Fußball-Fans, die auch auf Zypern zahlreich vertreten waren, auf mindestens eine weitere Europapokalreise im kommenden Jahr freuen.