Frankfurt trainiert ohne kranken Haller: Fokus auf Taktik

Gais (dpa/lhe) - Trainer Adi Hütter sieht bei Fußball-Pokalsieger Eintracht Frankfurt dreieinhalb Wochen vor dem Liga-Saisonstart noch deutliches Steigerungspotenzial. «Der Fokus wird auf der Mannschaftstaktik liegen. Wir wollen die Spielanlage optimieren. Sowohl mit als auch gegen den Ball haben wir noch Luft nach oben», sagte der 48 Jahre alte Österreicher am Rande des Trainingslagers in Gais in Südtirol. Schon vor dem Saisonstart in der Bundesliga ist die SGE im Supercup am 12. August (20.30 Uhr) gegen Meister FC Bayern München vor eigenem Publikum gefordert.