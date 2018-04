Frankfurt und Offenbach feiern wieder «Nacht der Museen»

Besonders viele Besucher zieht es in der Regel in die großen Häuser am Frankfurter Museumsufer. Das Städel Museum zeigt etwa seine Rubens-Ausstellung, das Filmmuseum widmet dem Regisseur Stanley Kubrick eine Werkschau. Im Museum Angewandte Kunst gibt es eine Benefizauktion mit junger Kunst und Einblicke in eine Ausstellung zum Leben und Werk der Mode-Designerin Jil Sander.

Das Museum für Moderne Kunst bietet einen Blick hinter die Kulissen des Ausstellungsbetriebs. Im Frankfurter Osten zeigen 23 Künstler im «Ost>Stern» ihre Urban Art. In Offenbach erhalten Besucher bei einer Party in der 30. Etage des 140 Meter hohen City Towers einen nächtlichen Blick auf die beiden Städte. In der Vergangenheit besuchten laut Veranstalter jährlich bis zu 40 000 Menschen das Kulturspektakel.