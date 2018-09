Frankfurt verlängert U-Bahn-Züge

Eine U-Bahn rollt durch einen S-Bahn Tunnel in Frankfurt am Main. Foto: Andreas Arnold/Archiv

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Frankfurter U-Bahn-Züge werden länger. Die Frankfurter Verkehrsgesellschaft VGF hat 22 Mittelteile für U-Bahnen vom Typ «U5» beim Fahrzeughersteller Bombardier Transportation (BT) bestellt, wie sie am Montag mitteilte. Die 25 Meter langen Wagen haben keinen eigenen Fahrerstand, sondern werden zwischen normale U-Bahnwagen gehängt. So entstehen am Ende 75 oder 100 Meter lange Züge.