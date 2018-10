Frankfurt verlängert mit Irorere: Option auf Profi-Vertrag

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der deutsche Fußball-Pokalsieger Eintracht Frankfurt hat den Vertrag mit Nachwuchstalent Felix Omoruyi Irorere bis 2020 verlängert. Der 16 Jahre alte Innenverteidiger erhält dabei eine anschließende Option auf einen Profivertrag, wie die Hessen am Mittwoch mitteilten. Irorere, ein 1,95 Meter großer Defensivspieler, gilt als großes Talent und spielte mit 16 Jahren bereits in der U19 des Bundesligisten. Neben dem Fußball strebt das in Frankreich geborene Talent derzeit das Abitur an.