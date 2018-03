Frankfurt verliert Nationalspielerin Hendrich an FC Bayern

«Kathy ist eine schnelle, zweikampfstarke und äußerst zuverlässige Verteidigerin, die zudem fußballerisch gut ausgebildet ist», sagte Trainer Thomas Wörle. «Kathy Hendrich hat sich in ihrer Zeit beim 1. FFC Frankfurt zu einer der besten deutschen Abwehrspielerinnen entwickelt und es ist klar, dass wir die Zusammenarbeit mit ihr sehr gerne fortgesetzt hätten», erklärte Frankfurts Manager Siegfried Dietrich. «Zusammen können wir auf eine erfolgreiche Zeit zurückblicken, die mit dem Gewinn der Champions League 2015 gekrönt wurde.» Ihren bevorstehenden Abgang in Frankfurt bekannt gegeben hatte zuvor die Schweizer Nationalspielerin Ana-Maria Crnogorcevic, die in die US-Profiliga wechselt.