Frankfurt verpasst vorzeitiges Weiterkommen im Eurocup

Frankfurt (dpa) - Die Fraport Skyliners aus Frankfurt haben den vorzeitigen Einzug in die zweite Gruppenphase des Basketball-Eurocups verpasst. Der Bundesligist unterlag am Mittwoch Unicaja Málaga aus Spanien mit 78:84 (33:44) und steht mit einer Bilanz von 4:3-Erfolgen drei Partien vor dem Ende in der Gruppe D weiterhin auf Rang drei. Die besten vier Mannschaften qualifizieren sich für die nächste Runde. Gewinnen die Hessen am kommenden Mittwoch gegen Rytas Vilnius, wäre das Weiterkommen perfekt.