Frankfurt verpflichtet Spanier Torro und Franzosen N'Dicka

Frankfurt (dpa) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat Lucas Torro von Real Madrid und Evan Obite N'Dicka von AJ Auxerre verpflichtet. Beide erhalten einen Fünfjahresvertrag bis 2023, teilte der Verein am Donnerstag mit. Der 23-jährige Spanier Torro ist defensiver Mittelfeldspieler und hat in der vergangenen Saison für CA Osasuna in der zweiten spanischen Liga gespielt. Der 18 Jahre alte Innenverteidiger N'Dicka brachte es 2017/18 in der zweiten französischen Liga auf zwölf Einsätze.