Frankfurt wächst weiter auf 744 115 Einwohner

Der seit 2002 andauernde Trend des ständigen Bevölkerungswachstums in Frankfurt setze sich damit fort, teilte die Stadt weiter mit. Am stärksten sei die Bevölkerung im Stadtteil Gallus gewachsen, wo 553 Menschen neu dazu kamen (+1,4 Prozent). In 18 Stadtteilen sei die Einwohnerzahl kleiner geworden.