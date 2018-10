Frankfurt weitet Milieuschutz aus

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Stadt Frankfurt will mit der Ausweitung des Milieuschutzes die Vertreibung der angestammten Bevölkerung in Innenstadtvierteln verhindern. Wie Planungsdezernent Mike Josef (SPD) am Donnerstag mitteilte, sollen solche Satzungen künftig auch in Teilen des Nordends, Bornheims, dem Ostend, dem Gutleutviertel und Sachsenhausen-Nord gelten.