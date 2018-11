Frankfurt will aus Auszählungsproblemen Konsequenzen ziehen

Bei der Ermittlung des vorläufigen amtlichen Endergebnisses am Wahlabend des 28. Oktober hatte es landesweit Probleme unter anderem mit dem Computersystem gegeben. Frankfurt musste teils stundenweise auf die Erfassung mit Stift und Zettel umstellen, unter anderem bei der Weitergabe der Ergebnisse gab es dann Probleme. In einem Wahllokal in Oberrad wurde nach Angaben der Stadt ein Stapel mit 300 Stimmen einer Partei am Abend bei der Erfassung vergessen. In sechs von 419 Wahlbezirken wurde für das vorläufige amtliche Endergebnis die Auszählung des Nachbarbezirks übernommen, weil die aktuellen Daten nicht vorlagen.

Die Probleme hatten besondere Brisanz, weil die Grünen landesweit als zweitstärkste Kraft mit 19,8 Prozent nur wenige Stimmen vor der SPD mit ebenfalls 19,8 Prozent lagen. Wäre die SPD nach den einzelnen Neuauszählungen an den Grünen vorbeigezogen, hätte sich die FDP bereit erklärt, Gespräche über eine Ampel-Koalition unter Führung der Sozialdemokraten zu führen. Doch nach dem amtlichen Endergebnis blieben die Grünen mit 66 Stimmen Vorsprung vor der SPD.

Bis zur Feststellung des amtlichen Endergebnisses seien es heftige Wochen gewesen, so Schneider. Man wolle aus den gemachten Fehlern lernen. «Mein Vertrauen in die korrekte Durchführung von Wahlen ist dadurch nicht erschüttert.»