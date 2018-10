Frankfurt will mehr Geld von Investoren

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der Besitz eines Ackers oder einer anderen Fläche kann einen Grundstückseigentümer in Rhein-Main sehr reich machen, wenn eine Kommune das Gebiet als Baugebiet ausweist. Frankfurt will künftig solche «Planungsgewinne» von den Entwicklern von Bauprojekten stärker abschöpfen. Planungsdezernent Mike Josef (SPD) hat dafür verbindliche Regeln angekündigt. Investoren sollen sich dann stets an den öffentlichen Kosten für die Erschließung der Infrastruktur wie etwa beim Bau von Kitas beteiligen müssen.