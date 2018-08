Frankfurt will mit Spezial-Lack gegen Pinkler vorgehen

Ein junger Mann simuliert in der Einfahrt einer Tiefgarage mit einem Strahl aus einer Wasserflasche das Pinkeln an die Wand. Foto: Axel Heimken/Archiv

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mithilfe eines Spezial-Lacks will die Stadt Frankfurt die Passanten davon abhalten, gegen Gebäude zu urinieren. Der Ortsbeirat hatte in dieser Woche einem entsprechenden Antrag der SPD-Fraktion zugestimmt. Wie eine Sprecherin der Stadt am Freitag sagte, ist der Lack für Hausfassaden wasserabweisend, so dass die flüssige Ausscheidung den «Wildpinklern» direkt entgegen spritzt, deren Hose und Schuhe trifft.