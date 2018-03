Frankfurter Architekt Helmut Joos gestorben

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zu Helmut Joos' Bauten gehörten das Hochhaus Skyper im Frankfurter Bahnhofsviertel - oder das an einen gestrandeten Walfisch erinnernde Bürogebäude Squaire am Frankfurter Flughafen. Jetzt ist der Architekt im Alter von 82 Jahren gestorben. Das Architekturbüro JSK, zu dessen Mitbegründern Joos einst gehörte, bestätigte am Dienstag Berichte von Frankfurter Zeitungen.