Frankfurter Autobrände: Verdächtiger wohl nicht Serientäter

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der Mann, der für zwei Autobrände vom Wochenende in Frankfurt in Frage kommt, ist wohl kein Serientäter. Wie eine Sprecherin der Polizei am Montag mitteilte, bringen die Ermittler den 40-Jährigen nicht mit den brennenden Autos der vergangenen Monate in Verbindung.