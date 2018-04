Frankfurter Flughafen rechnet mit Ausfällen wegen Warnstreik

Frankfurt/Main (dpa) - Reisende müssen sich am Dienstag am Frankfurter Flughafen auf lange Wartezeiten und Flugausfälle einstellen. Grund sind die bundesweit angekündigten Warnstreiks im öffentlichen Dienst, wie der Flughafen am Montag auf seiner Internet-Seite mitteilte. Dadurch könne es «zu erheblichen Verzögerungen im Betriebsablauf sowie Flugausfällen» kommen.