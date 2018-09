Frankfurter Flughafen rechnet zu Ferienbeginn mit Ansturm

Der Ferienanfang Ende September auch in Rheinland-Pfalz und im Saarland sowie in weiteren deutschen Bundesländern zählt zu den heißen Tagen am Frankfurter Flughafen. Die Abfertigung in den beiden Passagierterminals ist sehr beengt, während gleichzeitig die Passagierzahlen stark steigen. Zuletzt hatte es zudem eine Diskussion um die Effektivität der Passagierkontrollen gegeben.

Fraport-Chef Stefan Schulte hatte jüngst erklärt, die Verspätungen und Ausfälle an deutschen Flughäfen, wie es sie im Sommer immer wieder gab, würden bis in den Herbst dauern. An Deutschlands größtem Airport lägen die Pünktlichkeitswerte zehn Prozentpunkte unter Vorjahresniveau, hatte er eingeräumt. Schulte ist auch Präsident des Flughafenverbands ADV. Für schnellere Kontrollen habe die Fraport aber viel Personal eingestellt, sodass Besserung in Sicht sei.