Frankfurter Flughafen rüstet sich auf Ansturm der Urlauber

Frankfurt am Main: Eine Familie ist in einer Abflughalle des Flughafens von Frankfurt am Main auf dem Weg zum Abflugschalter. Foto: Arne Dedert/Archiv

Frankfurt/Main (dpa) - Am Frankfurter Flughafen müssen Urlauber am kommenden Wochenende Geduld mitbringen. Bereits für diesen Freitag (22. Juni), den letzten Schultag vor den Sommerferien in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland, erwartet Betreiber Fraport weit über 200 000 Passagiere am größten deutschen Drehkreuz. Wegen möglicher langer Wartezeiten an den Personenkontrollen rät das Unternehmen den Passagieren, bereits drei Stunden vor ihrem Abflug am Flughafen zu erscheinen.