Frankfurter Fußballfrauen starten Saisonvorbereitung

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Fußballfrauen-Bundesligist 1. FFC Frankfurt ist am Montag in die Saisonvorbereitung gestartet. Dies teilte der Club mit. Die Mannschaft von Cheftrainer Niko Arnautis wird am zweiten September-Wochenende in der zweiten Rundes des DFB-Pokals das erste Pflichtspiel haben. Für die erste Runde hat der FFC ein Freilos. Die Erstliga-Spielzeit beginnt für die Hessinnen am 16. September mit dem Saisoneröffnungsspiel beim deutschen Meister VfL Wolfsburg.