Frankfurter Kneipenviertel: Zwei Lokale geschlossen

Doch auch ohne notwendige Schließung gab es in mehreren Lokalen Mängel. So waren Geldspielgeräte aufgestellt worden, deren Zulassungen abgelaufen waren. Zum Teil fanden die Ermittler Geldbeutel, die vor Monaten bei der Polizei als gestohlen gemeldet worden waren. Außerdem traf die Polizei auf einen 43 Jahre alten Mann, gegen den ein Haftbefehl vorlag. Er musste den Platz an der Theke gegen eine Zelle im Gefängnis eintauschen. Immerhin: In einigen der kontrollierten Gaststätten gab es keine oder nur geringe Beanstandungen.