Frankfurter Nachtcafé will Drogenabhängige von Straße holen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Nachtcafé im Frankfurter Bahnhofsviertel will vom 2. Mai an Drogenabhängige von der Straße holen. Mit diesem Angebot sollen auch Konflikte mit Anwohnern oder Gewerbetreibenden verringert werden, sagte der Frankfurter Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Grüne) am Mittwoch. Das Nachtcafé soll als Ergänzung der bestehenden Hilfs- und Übernachtungsangebote vor allem eine Anlaufstelle für jene sein, die «im Endlos-Kreislauf von Beschaffung und Konsum das Bahnhofsviertel nicht verlassen wollen».