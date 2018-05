Frankfurter S-Bahn-Tunnel ab Himmelfahrt wieder gesperrt

Frankfurt/Main (dpa) - Knapp sechs Wochen nach der jüngsten Sperrung wird der Frankfurter S-Bahn-Tunnel erneut vom Verkehrsnetz abgehängt. Genutzt wird für die viertägige Sperrung das verlängerte Wochenende von Christi Himmelfahrt bis in die Nacht zum Montag (10. bis 14. Mai), an dem erwartungsgemäß weniger Pendler unterwegs sein werden. Nach Angaben des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV) sind in diesem Zeitraum Prüf- und Abnahmefahrten auf dem sechs Kilometer langen Streckenabschnitt geplant.