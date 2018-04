Frankfurter S-Bahn-Tunnel wird wieder freigegeben

Die Arbeiten daran lägen voll im Zeitplan, hatte die Bahn am Freitag erklärt. Im Herbst soll das neue Stellwerk in Betrieb gehen. Zuvor wird es aber noch einmal Sperrungen geben. Die nächste steht über das lange Wochenende an Christi Himmelfahrt an, sie beginnt am 10. Mai. Auch am langen Wochenende ab Fronleichnam (31. Mai) wird der rund sechs Kilometer lange Tunnel dicht gemacht, ebenso während der gesamten Sommerferien (25. Juni bis 3. August).