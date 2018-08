Frankfurter Schauspiel will noch mehr junge Leute erreichen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Das Frankfurter Schauspiel will sich noch stärker in der Stadt verankern und junge Menschen ansprechen. «Theater darf sich nicht als Elfenbeinturm verstehen, sondern muss in die Stadt hinausgehen», sagte Intendant Anselm Weber der Deutschen Presse-Agentur. Er beginnt mit seinem Ensemble im September seine zweite Spielzeit.