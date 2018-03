Frankfurter Skyline bleibt für «Earth Hour» dunkel

Auch in anderen Landesteilen beteiligten sich Städte, Gemeinden und Landkreise. In Kassel sollten die Scheinwerfer am Herkules ausgehen, in Darmstadt die an Hochzeitturm und Schloss und in Limburg sollte der Dom für eine Stunde unbeleuchtet bleiben. In Wiesbaden war ein Fest mit Feuershow geplant, in Fulda astronomische Spaziergänge mit Erläuterungen des Nachthimmels.

Weltweit hatten nach WWF-Angaben Städte in mehr als 180 Ländern ihre Beteiligung zugesagt, bundesweit mehr als 350. Ihren Ausgang nahm die «Earth Hour» 2007 in Australien, sie gilt heute als weltgrößte Umweltschutzaktion.