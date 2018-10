Frankfurter Stadtrat fordert Diesel-Nachrüstung

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Angesichts des drohenden Dieselfahrverbots in Frankfurt hat Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD) die Autoindustrie aufgefordert, die Kosten für Nachrüstungen in allen betroffenen Städten und Regionen zu übernehmen. Das Urteil in Berlin deute darauf hin, dass in den deutschen Großstädten fast flächendeckend Fahrverbote anstünden, erklärte der SPD-Politiker am Mittwoch. Doch die Automobilindustrie tue so, als ob sie dies nichts anginge.