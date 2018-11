Frankfurter Weihnachtsbaum wird auf Römerberg aufgestellt

Das zum Weihnachtsmarkt gehörende Wahrzeichen wird jedes Jahr von einer anderen Region spendiert. Diese kann im Gegenzug auf dem Markt, der in diesem Jahr am 26. November öffnet, mit einem Stand für sich werben. Der Budenzauber zählt mit jährlich etwa drei Millionen Besuchern zu den beliebtesten und bedeutendsten Weihnachtsmärkten in Deutschland. Zum ersten Mal wird die Fichte auf einer neuen Route über den Mainkai auf den Römerberg transportiert, heißt es.