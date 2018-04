Frankfurter Zoo: Brillenbären-Nachwuchs erkundet Außenanlage

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Sie sind noch vorsichtig: Zwei junge Brillenbären im Frankfurter Zoo haben sich am Montag erstmals Besuchern gezeigt. Gut drei Monate nach ihrer Geburt wagten Manu und seine Schwester Suyana ihre ersten Schritte in der Freianlage des Geheges. «Seit zwei Wochen merkt man, dass die Jungtiere aktiver sind und raus wollen. Jetzt haben sie die Möglichkeit, aber sie trauen sich noch nicht so richtig», erklärte Zoodirektor Miguel Casares.