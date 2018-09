Frankfurter feiern am Sonntag noch einmal «neue» Altstadt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Stadt Frankfurt hat ihre Feierlichkeiten zur Eröffnung der wieder aufgebauten Altstadt fortgesetzt. Geplant waren am Sonntag unter anderem Musik- und Theateraufführungen auf dem Römerberg und am benachbarten Mainufer. Dort wurde bereits an beiden Tagen zuvor friedlich gefeiert. Nach Polizeiangaben waren am Samstag etwa 150 000 Menschen gekommen, um die wieder aufgebaute Altstadt in Augenschein zu nehmen.